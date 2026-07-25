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Quentin Halys, après le premier titre de sa carrière : « Depuis que je suis tout petit, je rêve de remporter un trophée ATP »

Par
Thomas S
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Quentin Halys l’a fait.

Après 14 ans de carrière, le Français a remporté ce samedi son tout premier titre sur le circuit ATP après une victoire en finale contre Alexander Bublik sur l’ATP 250 de Kitzbuhel.

De passage au micro du court central lors de la céré­monie de remise des prix, l’ac­tuel 83e mondial a tenu à remer­cier tous ses proches. 

« Depuis que je suis tout petit, je rêve de remporter un trophée ATP. Je tiens à remer­cier ma famille, mes parents, mes grands‐parents. Merci à tous les coachs de ma carrière qui ont rendu ce premier titre possible. »

Publié le samedi 25 juillet 2026 à 16:01

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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