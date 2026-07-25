Quentin Halys l’a fait.

Après 14 ans de carrière, le Français a remporté ce samedi son tout premier titre sur le circuit ATP après une victoire en finale contre Alexander Bublik sur l’ATP 250 de Kitzbuhel.

De passage au micro du court central lors de la céré­monie de remise des prix, l’ac­tuel 83e mondial a tenu à remer­cier tous ses proches.

« Depuis que je suis tout petit, je rêve de remporter un trophée ATP. Je tiens à remer­cier ma famille, mes parents, mes grands‐parents. Merci à tous les coachs de ma carrière qui ont rendu ce premier titre possible. »