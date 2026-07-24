Opposé à Yannick Hanfmann (52e mondial) en demi‐finales de l’ATP 250 de Kitzbühel, Quentin Halys s’est fait une belle frayeur. Alors qu’il servait pour le match à 5–3 dans la deuxième manche et menait 40–0, le Français a laissé filer son avance avant d’être fina­le­ment contraint de disputer un tie‐break. Sans pani­quer, il a toute­fois rapi­de­ment repris le contrôle pour s’im­poser 6–4, 7–6 (2).

« Vous ne vouliez pas que je gagne 6–0, 6–0 quand même (sourires) ? 6–4, 7–6, c’est pas mal quand même. C’est un peu diffi­cile d’ex­pli­quer ce qui s’est passé (à 5–3, 40–0), parce que fran­che­ment, j’étais très dans le contrôle du match. Il y a une petite perte de concen­tra­tion. Mais globa­le­ment, je me sentais quand même bien meilleur que lui. Et les balles de match qui ont suivi, il les a plutôt bien jouées. Après, je me suis ressaisi et j’ai bien fini. Mais ce petit trou de cinq points n’a pas eu tant de consé­quences que ça. Donc globa­le­ment, je suis très content de mon match », a réagi le 83e joueur mondial dans des propos relayés par L’Equipe.

À 29 ans, Halys dispu­tera samedi la deuxième finale ATP de sa carrière, après celle de Gstaad en 2024. Face à Alexander Bublik (11e mondial), il tentera de décro­cher le tout premier titre de sa carrière sur le circuit principal.