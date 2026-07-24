Opposé à Yannick Hanfmann (52e mondial) en demi‐finales de l’ATP 250 de Kitzbühel, Quentin Halys s’est fait une belle frayeur. Alors qu’il servait pour le match à 5–3 dans la deuxième manche et menait 40–0, le Français a laissé filer son avance avant d’être finalement contraint de disputer un tie‐break. Sans paniquer, il a toutefois rapidement repris le contrôle pour s’imposer 6–4, 7–6 (2).
« Vous ne vouliez pas que je gagne 6–0, 6–0 quand même (sourires) ? 6–4, 7–6, c’est pas mal quand même. C’est un peu difficile d’expliquer ce qui s’est passé (à 5–3, 40–0), parce que franchement, j’étais très dans le contrôle du match. Il y a une petite perte de concentration. Mais globalement, je me sentais quand même bien meilleur que lui. Et les balles de match qui ont suivi, il les a plutôt bien jouées. Après, je me suis ressaisi et j’ai bien fini. Mais ce petit trou de cinq points n’a pas eu tant de conséquences que ça. Donc globalement, je suis très content de mon match », a réagi le 83e joueur mondial dans des propos relayés par L’Equipe.
À 29 ans, Halys disputera samedi la deuxième finale ATP de sa carrière, après celle de Gstaad en 2024. Face à Alexander Bublik (11e mondial), il tentera de décrocher le tout premier titre de sa carrière sur le circuit principal.
Publié le vendredi 24 juillet 2026 à 16:42