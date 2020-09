Alors qu’il n’a plus joué en compétition officielle depuis plus d’un an, Kei Nishikori s’est incliné au premier tour du tournoi de Kitzbuhel (ATP 250). Opposé au Serbe Miomir Kecmanovic (47e), le Japonais a cédé après avoir pourtant glané le premier set : 6-4, 4-6, 2-6 après 2h de jeu. Le 34e mondial, certainement en manque de rythme, aura l’opportunité de se régler à l’occasion des tournois de Rome et d’Hambourg sur lesquels il figure sur la liste des engagés.