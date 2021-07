Arthur Rinderknech est dans un forme éblouis­sante. Le Français, qui s’est imposé ce mercredi face au jeune Holger Rune après avoir sauvé une balle de match (6–4, 3–6, 7–6), va disputer son troi­sième quart de finale de rang après Bastad et Gstaad et même son cinquième de l’année après Marseille et Lyon.

Virtuellement 84e joueur mondial, Arthur visera donc une première demi‐finale ATP cette semaine à Kitzbuhel. Pour cela, il devra battre la tête de série numéro 4, le Serbe Filip Krajinovic.