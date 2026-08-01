Arthur Géa ne pouvait pas rêver de meilleurs débuts sur le circuit prin­cipal. Pour seule­ment sa sixième parti­ci­pa­tion à un tournoi ATP, le Français s’est qualifié, dans la nuit, pour la finale de l’ATP 250 de Los Cabos, au Mexique.

Opposé à Coleman Wong (Hong Kong), Géa a d’abord dû composer avec la tension d’une première demi‐finale à ce niveau. Après un début de match haché, il est progres­si­ve­ment monté en puis­sance pour s’im­poser en deux sets, 7–5, 6–3.

Interrogé par nos confrères de L’Équipe après sa victoire, le Français a reconnu avoir eu du mal à produire son meilleur tennis dans les premiers jeux avant de trouver son rythme.

« C’était ma première demi‐finale, j’étais très nerveux… J’ai mené et il est revenu, j’ai repris le dessus et de nouveau il est revenu. Alors oui, c’était très tendu et quand j’ai réussi à me débar­rasser de la pres­sion, ça s’est mieux passé. Après le gain du premier set, je me suis senti mieux, plus détendu, et c’est lui qui a eu la pres­sion. J’ai mis beau­coup d’in­ten­sité physique » a déclaré le Français.

Arthur Géa dispu­tera désor­mais la première finale ATP de sa carrière face au fantasque Denis Shapovalov. Un premier titre lui permet­trait de grimper jusqu’à la 81e place mondiale, tandis qu’une défaite le verrait déjà inté­grer le Top 100, à la 95e position.