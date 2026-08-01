Arthur Géa ne pouvait pas rêver de meilleurs débuts sur le circuit principal. Pour seulement sa sixième participation à un tournoi ATP, le Français s’est qualifié, dans la nuit, pour la finale de l’ATP 250 de Los Cabos, au Mexique.
Opposé à Coleman Wong (Hong Kong), Géa a d’abord dû composer avec la tension d’une première demi‐finale à ce niveau. Après un début de match haché, il est progressivement monté en puissance pour s’imposer en deux sets, 7–5, 6–3.
Interrogé par nos confrères de L’Équipe après sa victoire, le Français a reconnu avoir eu du mal à produire son meilleur tennis dans les premiers jeux avant de trouver son rythme.
« C’était ma première demi‐finale, j’étais très nerveux… J’ai mené et il est revenu, j’ai repris le dessus et de nouveau il est revenu. Alors oui, c’était très tendu et quand j’ai réussi à me débarrasser de la pression, ça s’est mieux passé. Après le gain du premier set, je me suis senti mieux, plus détendu, et c’est lui qui a eu la pression. J’ai mis beaucoup d’intensité physique » a déclaré le Français.
Arthur Géa disputera désormais la première finale ATP de sa carrière face au fantasque Denis Shapovalov. Un premier titre lui permettrait de grimper jusqu’à la 81e place mondiale, tandis qu’une défaite le verrait déjà intégrer le Top 100, à la 95e position.
Publié le samedi 1 août 2026 à 12:10