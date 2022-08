Auger‐Aliassime : « Toni Nadal me fait vraiment croire que j’ai ce qu’il faut pour atteindre mes objectifs »

Interviewé par le site mexi­cain Esto en marge de l’ATP 250 de Los Cabos sur lequel il est engagé en tant que tête de série numéro deux, Félix Auger‐Aliassime est notam­ment revenu sur sa colla­bo­ra­tion avec Toni Nadal.

« Je dirais que menta­le­ment, il m’a donné beau­coup plus de confiance en parta­geant des discus­sions, en allant à des tour­nois et en passant du temps avec moi. Il me fait vrai­ment croire que j’ai ce qu’il faut pour atteindre mes objec­tifs. Il a toujours été très positif avec moi et bien sûr c’est aussi grâce au travail acharné et aux normes élevées qu’il a en tant qu’entraîneur. »