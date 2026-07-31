Bernard Tomic est incorrigible.
Alors qu’il réalisait sa meilleure semaine depuis des années sur l’ATP 250 de Los Cabos où il venait des rallier les quarts de finale après s’être offert Karen Khachanov, l’Australien a tout fait voler en éclats face à Cameron Norrie.
Battu 6–1, 6–0 sans avoir jamais vraiment combattu, comme le montre la vidéo ci‐dessous, celui qui sera 159e mondial ce lundi quitte donc le Mexique sur une notre négative alors que cela avait pourtant très bien commencé.
Et comme le souligne notre confrère, José Moron, Tomic est un récidiviste de ce type d’attitude.
Tomic, que volvía a jugar unos cuartos de final ATP después de mucho tiempo, volvió a dejar una actuación bastante triste.— José Morón (@jmgmoron) July 31, 2026
Solo hay que verle en este juego.
Perdió el set siguiente por 0–6.
Reincidente. Hay que mostrar respeto por el deporte y por el aficionado que ha pagado… https://t.co/LNhMqRwi6V
« Tomic, qui disputait à nouveau un quart de finale ATP après une longue absence, a une fois de plus livré une prestation plutôt décevante. Il suffit de le voir sur ce jeu. Il a perdu le set suivant 0–6. C’est un récidiviste. Il faut faire preuve de respect envers le sport et envers les supporters qui ont payé leur billet. C’est triste à voir. »
Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 17:49