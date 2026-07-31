Bernard Tomic est incorrigible.

Alors qu’il réali­sait sa meilleure semaine depuis des années sur l’ATP 250 de Los Cabos où il venait des rallier les quarts de finale après s’être offert Karen Khachanov, l’Australien a tout fait voler en éclats face à Cameron Norrie.

Battu 6–1, 6–0 sans avoir jamais vrai­ment combattu, comme le montre la vidéo ci‐dessous, celui qui sera 159e mondial ce lundi quitte donc le Mexique sur une notre néga­tive alors que cela avait pour­tant très bien commencé.

Et comme le souligne notre confrère, José Moron, Tomic est un réci­di­viste de ce type d’attitude.

Tomic, que volvía a jugar unos cuartos de final ATP después de mucho tiempo, volvió a dejar una actua­ción bastante triste.



Solo hay que verle en este juego.



Perdió el set siguiente por 0–6.



Reincidente. Hay que mostrar respeto por el deporte y por el aficio­nado que ha pagado… https://t.co/LNhMqRwi6V — José Morón (@jmgmoron) July 31, 2026

« Tomic, qui dispu­tait à nouveau un quart de finale ATP après une longue absence, a une fois de plus livré une pres­ta­tion plutôt déce­vante. Il suffit de le voir sur ce jeu. Il a perdu le set suivant 0–6. C’est un réci­di­viste. Il faut faire preuve de respect envers le sport et envers les suppor­ters qui ont payé leur billet. C’est triste à voir. »