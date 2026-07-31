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Bernard Tomic balance son match, une atti­tude qui ne passe pas : « C’est un réci­di­viste. Il faut faire preuve de respect envers le sport et envers les suppor­ters qui ont payé leur billet »

Par
Thomas S
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Bernard Tomic est incorrigible. 

Alors qu’il réali­sait sa meilleure semaine depuis des années sur l’ATP 250 de Los Cabos où il venait des rallier les quarts de finale après s’être offert Karen Khachanov, l’Australien a tout fait voler en éclats face à Cameron Norrie.

Battu 6–1, 6–0 sans avoir jamais vrai­ment combattu, comme le montre la vidéo ci‐dessous, celui qui sera 159e mondial ce lundi quitte donc le Mexique sur une notre néga­tive alors que cela avait pour­tant très bien commencé.

Et comme le souligne notre confrère, José Moron, Tomic est un réci­di­viste de ce type d’attitude. 

« Tomic, qui dispu­tait à nouveau un quart de finale ATP après une longue absence, a une fois de plus livré une pres­ta­tion plutôt déce­vante. Il suffit de le voir sur ce jeu. Il a perdu le set suivant 0–6. C’est un réci­di­viste. Il faut faire preuve de respect envers le sport et envers les suppor­ters qui ont payé leur billet. C’est triste à voir. »

Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 17:49

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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