Bernard Tomic s’est récem­ment imposé lors du Challenger de Lincoln, aux États‐Unis, en signant notam­ment plusieurs victoires convain­cantes face à des joueurs du Top 150.

Le joueur austra­lien pour­suit sa dyna­mique puisqu’il s’est imposé au premier tour du tournoi ATP 250 de Los Cabos face au Mexicain Alex Hernández.

Il l’a emporté sur le score de 6–1, 6–0, ce qui lui a permis d’établir un record à mi‐saison.

The fastest completed win of the 2026 ATP season now belongs to Bernard Tomic, the man who holds the fastest completed loss in ATP history.



Perfect. pic.twitter.com/8JKUJ5VagH — Bastien Fachan (@BastienFachan) July 28, 2026

En effet, Bernard Tomic, bien connu pour avoir parfois lâché certains matchs au cours de sa carrière, a cette nuit décroché sa victoire en seule­ment 46 minutes.

Cette perfor­mance lui permet d’obtenir la victoire la plus rapide de la saison sur le circuit ATP.

Au prochain tour, il affron­tera le Russe Karen Khachanov.