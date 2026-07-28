Accueil ATP ATP - Los Cabos

Bernard Tomic pour­suit ses victoires et bat un record de saison

Par
Antoine Touchard
-
1711

Bernard Tomic s’est récem­ment imposé lors du Challenger de Lincoln, aux États‐Unis, en signant notam­ment plusieurs victoires convain­cantes face à des joueurs du Top 150.

Le joueur austra­lien pour­suit sa dyna­mique puisqu’il s’est imposé au premier tour du tournoi ATP 250 de Los Cabos face au Mexicain Alex Hernández.

Il l’a emporté sur le score de 6–1, 6–0, ce qui lui a permis d’établir un record à mi‐saison.

En effet, Bernard Tomic, bien connu pour avoir parfois lâché certains matchs au cours de sa carrière, a cette nuit décroché sa victoire en seule­ment 46 minutes.

Cette perfor­mance lui permet d’obtenir la victoire la plus rapide de la saison sur le circuit ATP.

Au prochain tour, il affron­tera le Russe Karen Khachanov.

Publié le mardi 28 juillet 2026 à 15:50

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥