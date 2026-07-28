Bernard Tomic s’est récemment imposé lors du Challenger de Lincoln, aux États‐Unis, en signant notamment plusieurs victoires convaincantes face à des joueurs du Top 150.
Le joueur australien poursuit sa dynamique puisqu’il s’est imposé au premier tour du tournoi ATP 250 de Los Cabos face au Mexicain Alex Hernández.
Il l’a emporté sur le score de 6–1, 6–0, ce qui lui a permis d’établir un record à mi‐saison.
En effet, Bernard Tomic, bien connu pour avoir parfois lâché certains matchs au cours de sa carrière, a cette nuit décroché sa victoire en seulement 46 minutes.
Cette performance lui permet d’obtenir la victoire la plus rapide de la saison sur le circuit ATP.
Au prochain tour, il affrontera le Russe Karen Khachanov.
Publié le mardi 28 juillet 2026 à 15:50