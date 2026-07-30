Ces derniers jours, Bernard Tomic fait parler de lui, et cette fois‐ci en bien grâce à ses récents résultats.
En effet, l’Australien surnommé « Bernie » est en forme puisqu’il vient de s’imposer au tournoi ATP 250 de Los Cabos face au Russe Karen Khachanov, actuel 26ᵉ joueur mondial, en deux manches sèches (6−2, 6–4).
Une victoire qui n’a pas manqué de faire réagir Boris Becker sur son compte X, lui qui reste toujours à l’affût de l’actualité tennistique :
Boris Becker : « Bernie Is Back » s’exclame la légende Allemande.
Il s’agit de la plus belle victoire de Bernard Tomic en termes de classement depuis 2018, année où il avait battu Fabio Fognini.
Au prochain tour, il affrontera le Britannique Cameron Norrie pour tenter de décrocher une place en demi‐finale du tournoi.
Publié le jeudi 30 juillet 2026 à 10:55