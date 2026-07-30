Ces derniers jours, Bernard Tomic fait parler de lui, et cette fois‐ci en bien grâce à ses récents résultats.

En effet, l’Australien surnommé « Bernie » est en forme puisqu’il vient de s’imposer au tournoi ATP 250 de Los Cabos face au Russe Karen Khachanov, actuel 26ᵉ joueur mondial, en deux manches sèches (6−2, 6–4).

Une victoire qui n’a pas manqué de faire réagir Boris Becker sur son compte X, lui qui reste toujours à l’affût de l’actualité tennistique :

Bernie is back ! https://t.co/DMTLQliHq5 — Boris Becker (@TheBorisBecker) July 30, 2026

Boris Becker : « Bernie Is Back » s’ex­clame la légende Allemande.

Il s’agit de la plus belle victoire de Bernard Tomic en termes de clas­se­ment depuis 2018, année où il avait battu Fabio Fognini.

Au prochain tour, il affron­tera le Britannique Cameron Norrie pour tenter de décro­cher une place en demi‐finale du tournoi.