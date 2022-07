Daniil joue gros la semaine prochaine au Mexique pour garder sa première place mondiale. Les données sont simples pour qu’il puisse conserver son trône, comme nous vous l’avons expliqué derniè­re­ment.

Cela commen­cera déjà par une victoire face au Français Quentin Halys si ce dernier parvient à battre le local et invité Pacheco Mendez. C’est d’ailleurs avec le Tricolore que Danill s’est entrainé à quelques heures du début de l’évènement.

On rappelle que le Russe, privé de Wimbledon, n’a pas joué depuis fin juin, battu par Bautista Agut sur le gazon de Majorque.

Si l’on regarde plus loin dans sa partie de tableau, on notera la présence de Fognini, Kecmanovic, et Nakashima. La tête de série numéro 2 du tournoi est le Canadien Félix Auger Aliassime, que l’on a un peu perdu de vue depuis sa défaite surprise d’en­trée à Wimbledon.

Découvrez le tableau complet de l’ATP 250 de Los Cabos ci‐dessous :