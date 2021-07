L’avantage souvent avec les spor­tifs améri­cains, c’est qu’ils peuvent être très cash.

Forfait pour les Jeux, John Isner n’a jamais menti sur les raisons qui l’ont poussé à ne pas se rendre à Tokyo. Mieux, il veut bien profiter de l’ab­sence de certains joueurs pour essayer de « tracer », prendre des points et remonter au classement.

Certains vont l’ac­cuser d’op­por­tu­nisme, d’autres de prag­ma­tique. Dernièrement il s’est donc confié au site offi­ciel de l’ATP : « Mon clas­se­ment a un peu baissé et je cherche à remonter dans le clas­se­ment. La raison de cette baisse est que je je n’ai pas beau­coup joué. J’ai besoin de faire mes preuves et de montrer que je peux revenir au niveau des dix dernières années, où j’étais régu­liè­re­ment dans le top 20. Le Tour est tota­le­ment diffé­rent d’il y a quelques années en raison de la pandémie et j’ai une famille et une femme qui est à nouveau enceinte. Il y a eu des choses à à la maison au cours des neuf ou douze derniers mois, j’ai senti qu’ils avaient été beau­coup plus impor­tants que le tennis et c’est aussi pour cela que j’ai pris la déci­sion de ne pas aller à Tokyo »