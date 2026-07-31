Arthur Gea aime le dur.

Après avoir fait parler de lui en début d’année en rempor­tant le Challenger de Nouméa et en attei­gnant le deuxième tour de l’Open d’Australie après avoir battu Jiri Lehecka et être sorti des quali­fi­ca­tions, le Français, après une période un peu plus compli­quée sur surface natu­relle, est en train de refaire parler de lui.

Pour preuve, il s’est qualifié pour la première fois de sa carrière dans le dernier carré d’un tournoi ATP, sur le 250 de Los Cabos, au Mexique.

Tombeur cette nuit du 20e joueur mondial, Francisco Cerundolo, en trois sets (6–7(11), 6–4, 6–0), l’ac­tuel 127e mondial a expliqué après la rencontre la recette de ce succès.

« C’était très accroché mais j’ai réussi à me libérer après le premier set. J’étais très content au niveau de ma gestion de mes émotions et de mon physique. J’ai réussi à le manger physi­que­ment et c’est ça qui a fait la grosse diffé­rence. Ça fait très long­temps que j’ai envie de jouer ce tournoi. J’arrive ici bien préparé et ce sont des condi­tions qui vont bien à mon jeu. »