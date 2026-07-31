Arthur Gea aime le dur.
Après avoir fait parler de lui en début d’année en remportant le Challenger de Nouméa et en atteignant le deuxième tour de l’Open d’Australie après avoir battu Jiri Lehecka et être sorti des qualifications, le Français, après une période un peu plus compliquée sur surface naturelle, est en train de refaire parler de lui.
Pour preuve, il s’est qualifié pour la première fois de sa carrière dans le dernier carré d’un tournoi ATP, sur le 250 de Los Cabos, au Mexique.
Tombeur cette nuit du 20e joueur mondial, Francisco Cerundolo, en trois sets (6–7(11), 6–4, 6–0), l’actuel 127e mondial a expliqué après la rencontre la recette de ce succès.
« C’était très accroché mais j’ai réussi à me libérer après le premier set. J’étais très content au niveau de ma gestion de mes émotions et de mon physique. J’ai réussi à le manger physiquement et c’est ça qui a fait la grosse différence. Ça fait très longtemps que j’ai envie de jouer ce tournoi. J’arrive ici bien préparé et ce sont des conditions qui vont bien à mon jeu. »
Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 13:33