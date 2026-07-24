La vie de joueur de tennis réserve son lot de surprises et d’aventures.
Après sa défaite contre Aleksandar Vukic (102e mondial) en finale au Challenger de Granby au Canada, le Français Arthur Gea aurait dû participer au Challenger de Bloomfield Hills, aux Etats‐Unis.
Mais après plusieurs vols annulés et un concours de circonstances défavorables, qu’il a raconté à L’Equipe, le 129e joueur mondial s’est finalement rendu en avance à Los Cabos, où il participera aux qualifications de l’ATP 250 ce week‐end. Et même à son arrivée au Mexique, le joueur tricolore n’était pas au bout de ses surprises.
« Aux douanes mexicaines, quand ils ont constaté que j’avais plusieurs tenues Lacoste toutes neuves, ils m’ont dit que ça pouvait être de la contrebande que j’allais revendre dans leur pays. J’ai eu beau leur expliquer mon métier, leur montrer mon « insta » et leur dire que j’étais sous contrat avec cette marque, ils m’ont quand même fait payer les taxes sur les vêtements ! Au total, sur ces deux jours, j’ai dû dépenser entre 3 500 et 4 000 euros liés au voyage… Mais au moins, on est arrivés en avance à Los Cabos, on a pu s’entraîner dès le mercredi soir, tranquillou, c’était magnifique, et j’imagine que mon karma, maintenant, il sera positif… »
Publié le vendredi 24 juillet 2026 à 16:19