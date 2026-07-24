La vie de joueur de tennis réserve son lot de surprises et d’aventures.

Après sa défaite contre Aleksandar Vukic (102e mondial) en finale au Challenger de Granby au Canada, le Français Arthur Gea aurait dû parti­ciper au Challenger de Bloomfield Hills, aux Etats‐Unis.

Mais après plusieurs vols annulés et un concours de circons­tances défa­vo­rables, qu’il a raconté à L’Equipe, le 129e joueur mondial s’est fina­le­ment rendu en avance à Los Cabos, où il parti­ci­pera aux quali­fi­ca­tions de l’ATP 250 ce week‐end. Et même à son arrivée au Mexique, le joueur trico­lore n’était pas au bout de ses surprises.

« Aux douanes mexi­caines, quand ils ont constaté que j’avais plusieurs tenues Lacoste toutes neuves, ils m’ont dit que ça pouvait être de la contre­bande que j’al­lais revendre dans leur pays. J’ai eu beau leur expli­quer mon métier, leur montrer mon « insta » et leur dire que j’étais sous contrat avec cette marque, ils m’ont quand même fait payer les taxes sur les vête­ments ! Au total, sur ces deux jours, j’ai dû dépenser entre 3 500 et 4 000 euros liés au voyage… Mais au moins, on est arrivés en avance à Los Cabos, on a pu s’en­traîner dès le mercredi soir, tran­quillou, c’était magni­fique, et j’ima­gine que mon karma, main­te­nant, il sera positif… »