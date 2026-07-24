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Le Français Arthur Gea, 129e joueur mondial : « Quand les doua­niers mexi­cains ont constaté que j’avais plusieurs tenues Lacoste toutes neuves, ils m’ont dit que ça pouvait être de la contre­bande et m’ont fait payer les taxes »

Par
Baptiste Mulatier
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Australian Open - Melbourne - 22�12025

La vie de joueur de tennis réserve son lot de surprises et d’aventures. 

Après sa défaite contre Aleksandar Vukic (102e mondial) en finale au Challenger de Granby au Canada, le Français Arthur Gea aurait dû parti­ciper au Challenger de Bloomfield Hills, aux Etats‐Unis. 

Mais après plusieurs vols annulés et un concours de circons­tances défa­vo­rables, qu’il a raconté à L’Equipe, le 129e joueur mondial s’est fina­le­ment rendu en avance à Los Cabos, où il parti­ci­pera aux quali­fi­ca­tions de l’ATP 250 ce week‐end. Et même à son arrivée au Mexique, le joueur trico­lore n’était pas au bout de ses surprises. 

« Aux douanes mexi­caines, quand ils ont constaté que j’avais plusieurs tenues Lacoste toutes neuves, ils m’ont dit que ça pouvait être de la contre­bande que j’al­lais revendre dans leur pays. J’ai eu beau leur expli­quer mon métier, leur montrer mon « insta » et leur dire que j’étais sous contrat avec cette marque, ils m’ont quand même fait payer les taxes sur les vête­ments ! Au total, sur ces deux jours, j’ai dû dépenser entre 3 500 et 4 000 euros liés au voyage… Mais au moins, on est arrivés en avance à Los Cabos, on a pu s’en­traîner dès le mercredi soir, tran­quillou, c’était magni­fique, et j’ima­gine que mon karma, main­te­nant, il sera positif… »

Publié le vendredi 24 juillet 2026 à 16:19

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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