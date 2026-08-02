Qualifié pour sa première finale sur le circuit, à l’ATP 250 de Los Cabos, Arthur Géa n’a pas tremblé contre le cham­pion en titre Denis Shapovalov (6−3, 6–4). Il a pris le meilleur sur le Canadien, avec une victoire pleine d’au­to­rité qui le propulse dans le top 100 mondial ce lundi.

Lors de la remise des trophées, le natif de Carpentras a expliqué que ce sacre au Mexique était une surprise pour lui.

« Je ne savais pas comment j’allais m’en sortir cette semaine. J’étais vrai­ment heureux chaque jour de remporter un match de plus, puis un autre, et encore un autre. Et j’ai terminé avec un trophée, donc ça a été une semaine incroyable », a déclaré le Tricolore au micro de l’ATP.