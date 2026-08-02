Qualifié pour sa première finale sur le circuit, à l’ATP 250 de Los Cabos, Arthur Géa n’a pas tremblé contre le champion en titre Denis Shapovalov (6−3, 6–4). Il a pris le meilleur sur le Canadien, avec une victoire pleine d’autorité qui le propulse dans le top 100 mondial ce lundi.
Lors de la remise des trophées, le natif de Carpentras a expliqué que ce sacre au Mexique était une surprise pour lui.
« Je ne savais pas comment j’allais m’en sortir cette semaine. J’étais vraiment heureux chaque jour de remporter un match de plus, puis un autre, et encore un autre. Et j’ai terminé avec un trophée, donc ça a été une semaine incroyable », a déclaré le Tricolore au micro de l’ATP.
Publié le dimanche 2 août 2026 à 08:19