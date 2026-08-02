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Le Français Arthur Géa, titré pour la première fois sur le circuit ATP : « J’étais vrai­ment heureux chaque jour de remporter un match de plus, puis un autre, et encore un autre. Et j’ai terminé avec un trophée »

Par
Jean Muller
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Australian Open - Melbourne - 22�12025

Qualifié pour sa première finale sur le circuit, à l’ATP 250 de Los Cabos, Arthur Géa n’a pas tremblé contre le cham­pion en titre Denis Shapovalov (6−3, 6–4). Il a pris le meilleur sur le Canadien, avec une victoire pleine d’au­to­rité qui le propulse dans le top 100 mondial ce lundi.

Lors de la remise des trophées, le natif de Carpentras a expliqué que ce sacre au Mexique était une surprise pour lui.

« Je ne savais pas comment j’allais m’en sortir cette semaine. J’étais vrai­ment heureux chaque jour de remporter un match de plus, puis un autre, et encore un autre. Et j’ai terminé avec un trophée, donc ça a été une semaine incroyable », a déclaré le Tricolore au micro de l’ATP.

Publié le dimanche 2 août 2026 à 08:19

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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