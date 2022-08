Pour son tout premier match depuis un mois et demi, face au modeste austra­lien Rinky Hijikata, 224e mondial, au premier tour de l’ATP 250 de Los Cabos, Daniil Medvedev ‚‘a pas eu besoin de trop s’employer pour l’emporter 6–4, 6–3 en 1h30 de jeu.

Questionné sur sa 250e victoire sur le circuit prin­cipal lors de l’in­ter­view sur le court, le numéro un mondial a reconnu que si un jour­na­liste ne lui en avait pas parlé avant, il n’au­rait jamais été au courant.

« Quelqu’un m’a dit cela il y a quelques jours lors de la journée des médias, sinon je ne l’au­rais pas su. C’est proba­ble­ment une étape impor­tante d’une certaine manière. C’est sûr que je veux plus de victoires mais c’est aussi bien d’en avoir 250. Nous allons essayer d’en obtenir davan­tage. Ce n’est certai­ne­ment pas si facile de jouer après avoir arrêté pendant un certain temps, surtout en jouant mon premier match sur des courts en dur depuis très, très long­temps, depuis Miami en fait. Les sensa­tions n’étaient pas mauvaises. J’aurais pu breaker un peu plus, mais quand on gagne, tout va bien. Je dois jouer comme ça lors des prochains matchs. »