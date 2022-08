Medvedev : « Ce qui est bien avec le tennis, c’est qu’en une semaine vous pouvez faire basculer votre saison et même votre vie »

Lauréat de son 14e titre en carrière cette nuit à Los Cabos après une victoire auto­ri­taire face à Cameron Norrie (7–5, 6–0), Daniil Medvedev, qui restait sur cinq défaites de rang en finale, est revenu en confé­rence de presse sur la complexité de ce sport où une saison peut basculer en un tournoi.

« Le tennis n’est pas un sport facile car vous avez tendance à oublier un peu les résul­tats de la semaine d’avant. Mais ce qui est bien avec le tennis, c’est qu’en une semaine vous pouvez faire basculer votre saison et même votre vie, comme Cameron l’a fait à Indian Wells l’année dernière. J’avais perdu [cinq] finales d’af­filée, et je devais être meilleur, et on ne sait jamais quand ça va arriver. Vous arrivez ici, et le déca­lage horaire est un peu compliqué les premiers jours. Ce n’est pas facile de s’adapter égale­ment à la chaleur, mais main­te­nant je suis heureux de l’ex­cellent tennis que j’ai joué toute la semaine et des matchs diffi­ciles que j’ai gagnés. Je suis juste heureux. J’ai joué du bon tennis, c’est la raison pour laquelle personne ne m’a battu même si c’étaient des adver­saires difficiles. »