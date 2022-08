Medvedev : « Je ne suis pas le genre de gars à demander au public d’applaudir comme ça »

Assuré de conserver sa place de numéro un mondial pour minimum deux semaines supplé­men­taires suite à sa quali­fi­ca­tion pour la finale à Los Cabos, au Mexique, Daniil Medvedev est revenu sur cette victoire face à Kecmanovic (7–6, 6–1) lors de l’in­ter­view sur le court.

« C’était un match très diffi­cile. Il a bien commencé et l’en­semble du premier set était d’un grand niveau. Tant de points diffi­ciles, tant de points où je sentais que j’étais proche de prendre l’avan­tage. Le tie‐break était génial », a déclaré Daniil avant de s’ex­primer sur un moment du match où il a demandé au public de faire plus de bruit après un sublime passing de revers. « Je ne suis pas le genre de gars à demander au public d’ap­plaudir comme ça (rires). J’ai marqué un bon point, alors je me suis dit : ‘Celui‐ci était bon, essayons de l’en­cou­rager un peu’. »