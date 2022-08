Norrie à Medvedev : « Tu étais simplement trop fort pour moi »

Défait 5–7, 0–6 par un excellent Daniil Medvedev en finale de l’ATP 250 de Los Cabos, Cameron Norrie n’a pas cherché d’ex­cuse lors de la céré­monie de remise des prix au Mexique en s’adres­sant direc­te­ment à son bourreau.

« Je me suis battu aussi fort que j’ai pu, mais tu étais simple­ment trop fort pour moi Daniil. Bravo à toi et à ton équipe. Tu le mérites vrai­ment cette semaine. Je veux juste dire un grand merci à tout le monde pour m’avoir soutenu. J’adore jouer au Mexique et c’est la raison pour laquelle je revien­drai. Je me sens vrai­ment bien ici ».