Norrie : « J’ai hâte de me mesurer au numéro 1 mondial »

Tenant du titre au Mexique, Cameron Norrie a fait plus que faire respecter son rang cette nuit en s’of­frant la tête de série numéro 2 du tournoi et l’ac­tuel 9e joueur mondial, Félix Auger‐Aliassime, joueur contre lequel il s’était à chaque fois incliné après quatre confrontations.

Lors de l’in­ter­view sur le court, le Britannique, qui a toujours affiché des ambi­tions très hautes en décla­rant à plusieurs reprises vouloir devenir numéro 1 mondial, est revenu sur sa première vicy­toire face au Canadien tout en se proje­tant sur la finale face au favori et numéro un mondial, Daniil Medvedev.

« Après avoir gagné l’année dernière, vous voulez aller cher­cher le titre, mais je prends un match à la fois. C’était une tâche diffi­cile au début du tournoi et j’ai surmonté quelques matches main­te­nant. Aujourd’hui, contre Felix, c’était très diffi­cile, donc je suis content de la façon dont j’ai géré la situa­tion aujourd’hui, surtout après avoir perdu le deuxième set. Chaque fois que nous nous affron­tons, il joue mieux que moi, alors j’avais plus envie de gagner que d’ha­bi­tude. J’ai très bien commencé, puis Felix a trouvé son niveau dans le deuxième set, donc je suis vrai­ment content de m’en être sorti, surtout dans le dernier jeu où il a eu plusieurs occa­sions de me breaker. Je me suis accroché. Je me sens vrai­ment bien d’être en finale, et j’ai hâte de me mesurer au numéro 1 mondial, Daniil Medvedev. »