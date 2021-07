Auteur d’une magni­fique saison 2021 et une nouvelle fois qualifié pour les demi‐finales d’une tournoi ATP, à Los Cabos, Cameron Norrie s’est exprimé sur son absence aux Jeux olym­piques de Tokyo alors qu’il aurait même pu prétendre à bien y figurer. Mais selon lui, la prio­rité est ailleurs surtout lors­qu’il a fait la balance des avan­tages et des inconvénients.

« C’est très agréable de repré­senter son pays, évidem­ment, mais avec les problèmes de fuseau horaire, la quaran­taine et l’im­pos­si­bi­lité d’ob­tenir des points, c’était compliqué. Je pense que c’était mieux pour moi de me préparez pour l’US Open et de donner la prio­rité à cela. C’était une déci­sion diffi­cile mais j’aime venir au Mexique pour jouer près de ces plages. »