Le tournoi de Los Cabos sur dur propose un décor plutôt original, rien à voir avec les stades tradi­tion­nels. Cette ambiance a convaincu Cameron Norrie, tête de série 1, et John Isner, tête de série 2. On notera la présence de Kokkinakis et Milos qui ont été invités par les orga­ni­sa­teurs. On peut aussi noter la forte présence de joueurs américains.