Si l’ex­pres­sion « il n’y a pas de fumée sans feu » est parfois utilisée à mauvais escient, elle convient parfai­te­ment à ce qu’il se passe depuis quelques jours dans le clan Tsitsipas.

Alors que Stefanos a récem­ment décidé de faire volte‐face en rappe­lant le coach austra­lien, Mark Philippoussis, au sein de son staff tout en prenant certaines distances avec son père qui est son coach prin­cipal, le 5e joueur mondial, actuel­le­ment au Mexique pour l’ATP 250 de Los Cabos, a exprimé sa lassi­tude face à la presse.

« Plus je vieillis, plus j’ai du mal à m’entraîner avec mon père. Il est la bonne personne pour moi, pour me former, il me donne des pers­pec­tives diffé­rentes. Mais nous avons des points de vue diffé­rents et c’est parfois stressant. »

Une décla­ra­tion loin d’être anodine et qui pour­rait marquer un véri­table tour­nant dans sa rela­tion entraîneur‐joueur avec son paternel.