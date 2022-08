Un boulevard pour Medvedev ? : « C’est difficile à dire »

Après avoir reconnu qu’il sera très diffi­cile pour lui de conserver sa place de numéro un mondial lors de cette tournée améri­caine alors qu’il doit défendre plus de 3000 points jusqu’à la fin de l’US Open, Daniil Medvedev, qui sera opposé au modeste 224e mondial, Rinky Hijikata, pour son entrée au lice au Mexique, a évoqué son retour à la compé­ti­tion alors qu’il a été privé de Wimbledon.

« C’est diffi­cile à dire. C’est toujours diffé­rent, mais le plus impor­tant est de gagner des matches », a déclaré le numéro un mondial qui béné­ficie d’un tableau plus que favo­rable à Los Cabos. « Chaque adver­saire peut être diffi­cile, donc plus vous gagnez de matchs, plus vous gagnez en confiance, plus vous commencez à sentir votre jeu mieux, ce que vous devez faire mieux, donc c’est ce que je vais essayer de faire ici à Los Cabos. »