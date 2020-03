Le monde du sport et du tennis est en alerte suite aux différentes mesures prises pour lutter contre le coronavirus. L’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes (16 au 23 mai 2020) a publié un message pour annoncer qu’à l’heure actuelle, le tournoi était maintenu : « A ce jour, l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes, tournoi en extérieur au Parc de la Tête d’Or à Lyon, aura bien lieu. Nous restons bien évidemment en contact avec les autorités sanitaires du gouvernement, et nous tiendrons informés tous les spectateurs des évolutions et prises de décisions relatives à l’organisation du tournoi. Dans le cadre d’une éventuelle annulation indépendante de notre volonté, les places achetées seront bien évidemment remboursées par les points de ventes dans lesquels vous avez acheté vos billets. » Une annonce logique car à deux mois du tournoi, il est encore trop tôt pour savoir comment la situation évoluera.

