Arthur Fils a fait preuve d’un mental d’acier pour s’of­frir sa première finale sur le circuit ATP à Lyon. Alors qu’il s’est écroulé en pensant s’im­poser à 5–4 dans le troi­sième set sur une balle de son adver­saire fina­le­ment jugée bonne par l’ar­bitre, le Français de 18 ans ne s’est pas décou­ragé, malgré la terre dans le dos et les crampes, pour fina­le­ment s’im­poser quelques minutes plus tard au jeu décisif. Au courage.

« J’ai eu une crampe au quadri­ceps assez impor­tante, je ne pouvais plus trop servir. Je suis content de m’en sortir, ce n’était pas facile, surtout contre un très bon joueur comme ça qui ne m’a pas donné beau­coup de points. Il servait très bien, j’avais du mal à le retourner. Je retour­nais un peu court, je courais beau­coup, il allait souvent au filet. Il m’op­pres­sait. Après il fallait que je trouve des solu­tions, j’ai réussi à en retrouver plus ou moins à la fin, j’ai retourné d’un peu plus près et je pense que ça a fait tourner le match », a expliqué Arthur dans des propos rapportés par L’Equipe.

Arthur Fils a cru gagner le match… mais l’ar­bitre a déjugé son juge de ligne.

De manière surpre­nante, le point est fina­le­ment donné à Brandon Nakashima, tout reste à faire dans cette demi‐finale à Lyon



Au terme d’une semaine riche en émotions, Arthur Fils affron­tera Francisco Cerundolo pour tenter de remporter le premier titre de sa jeune carrière.