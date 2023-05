Frais, souriant, Arthur Fils était heureux de sa perfor­mance au 1er tour face au Chinois Zhang (6−3, 6–2). Véritable révé­la­tion de la saison, Arthur est très attendu notam­ment à Roland‐Garros. En confé­rence de presse, il a été assez clair quand on lui a demandé si la pres­sion ne montait pas d’un cran au fur et à mesure que l’on se rappro­chait du début du tournoi du Grand Chelem.

« Quelle pres­sion, je n’ai aucune pres­sion. Je prends tout cela avec plaisir et j’es­père bien faire c’est tout. J’ai de l’am­bi­tion et je le dis, cela ne me pose pas de problème » a expliqué le Tricolore qui a amené un vrai air frais sur le circuit dans le team France.