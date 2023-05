Si Arthur Fils ne s’en réjouis­sait pas mercredi, il a profité de la disqua­li­fi­ca­tion de Mikael Ymer (53e) en huitièmes de finale de l’ATP 250 de Lyon. Le Français de 18 ans venait de breaker pour mener 6–5 dans la première manche et allait servir pour le set lorsque son adver­saire a été auteur d’un gros coup de sang.

« C’est un peu bizarre, j’ar­rive vers mon banc, j’en­tends un gros bruit, je me tourne et je vois Mike un peu en train de s’énerver contre la chaise d’ar­bitre. Le tennis, c’est un peu un sport qui rend fou. Les condi­tions n’étaient pas faciles, il y avait beau­coup de vent, ça nous a rendus assez nerveux, il a craqué un peu à la fin. Mais je ne m’at­ten­dais pas à ça. Je n’ai pas exac­te­ment compris ce qu’il s’est passé mais ce sont des choses qui arrivent, il ne faut pas lui en vouloir. On est de très bons amis en dehors du terrain. D’habitude, il est très cool, très calme », a souligné Fils en confé­rence de presse.

Il affron­tera la tête de série numéro 1, le 10e joueur mondial Felix Auger‐Aliassime, ce jeudi pour une place dans le dernier carré de l’Open Parc.