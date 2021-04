Le tournoi ATP 250 de Lyon, du 18 au 25 mai, commence à affi­cher un beau tableau ! Après Sinner, Schwartzman, Berrettini, Monfils, Goffin, Karatsev ou encore Ugo Humbert, c’est le Québécois Félix Auger‐Aliassime qui est annoncé présent.

Finaliste de la dernière édition en 2019 (défaite 6–4, 6–3 face à Benoit Paire), le Canadien revient dans une de ses villes préfé­rées. En effet, avant cette finale de l’ATP 250 en 2019, le fran­co­phone avait enchainé deux succès au Challenger de Lyon, toujours sur terre battue. Après ces succès à 16 et 17 ans en 2017 et 2018, puis la finale de l’ATP 250 à 19 ans en 2019, il sera inté­res­sant d’ob­server le retour de Félix dans une ville où il se sent appa­rem­ment très bien. D’autant plus qu’il est désor­mais coaché par Toni Nadal, de quoi bien progresser encore sur terre.