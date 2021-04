Comme Genève, Lyon profite du report de Roland‐Garros d’une semaine pour attirer de grands noms. Les deux ATP 250 se jouent du 17 au 23 mai soit une semaine avant le début du Grand Chelem et non à la suite comme prévu. Felix Auger‐Aliassime, Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Diego Schwartzman, David Goffin, Aslan Karatsev, Karen Khachanov, Gaël Monfils, Ugo Humbert ou encore Daniel Evans sont dans la liste d’en­trée de l’Open Parc Auvergne Rhône‐Alpes. Le tournoi devrait donner lieu à des affiches très allé­chantes, pour le plus grand bonheur des fans de tennis.