Deuxième volet pour notre « insi­der » avec Bastien Fazincani, le coach de Katerina Zavtaska pré­sente au tour­noi 6ème sens de Lyon. Demain, c’est le match du 1er tour. Katerina (123ème) affronte la joueuse russe Margarita Gasparyan (131ème).

Bastien évoque les consignes qu’il va pou­voir don­ner à sa joueuse, le fameux brief, la « cau­se­rie » d’a­vant match même si les condi­tions sont par­ti­cu­lières puis­qu’il s’a­git d’une pre­mière : « C’est mon 1er tour­noi avec Katerina donc il n’y a pas encore de rou­tine bien ins­tal­lée mais on ne va pas beau­coup par­ler de l’autre joueuse, elle est plu­tôt du genre à pré­fé­rer se concen­trer sur elle, sur ses inten­tions. En par­tie car c’est une fille qui observe assez bien et qui iden­ti­fie en géné­ral plu­tôt bien ce qu’il se passe chez l’adversaire, et c’est un aspect que je pré­fère lui lais­ser culti­ver plu­tôt que de l’assister au risque qu’elle le perde petit à petit », explique Bastien.

Concernant une pré­pa­ra­tion sur la base de stats pré­cises de l’ad­ver­saire, là aus­si, Bastien fait encore confiance à sa joueuse : « Je peux uti­li­ser les stats mais ce n’est pas sys­té­ma­tique. Dans tous les cas, si je m’en sers, c’est pour orien­ter le plan que je vais pro­po­ser à ma joueuse, mais jamais pour lui don­ner les chiffres exactes, car ça lui don­ne­rait trop d’attentes pré­cises alors que le duel pour­rait s’avérer com­plè­te­ment dif­fé­rent une fois sur le court. »