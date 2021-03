La finale du tournoi de Lyon ne va pas attirer les foules, ça tombe bien il n’y a pas de spec­ta­teurs. Après le crash de Garcia, les errances de Mladenovic, Fiona Ferro a avoué avec beau­coup de sincé­rité qu’elle n’avait pas su gérer ses émotions face à la Suissesse Golubic, 130ème mondiale (6–4 0–6 6–7(4)).

C’est vrai­ment dommage car des occa­sions comme celle‐co pour atteindre la finale d’un WTA250 ne sont pas nombreuses quand on connait fina­le­ment la « concur­rence » entre les filles sur le circuit. « En fait, j’ai été rattrapée par mes émotions, il faut que je progresse dans ce secteur. J’étais la dernière tête de série du tableau. Cela a joué, je n’ai pas su me libérer et me concen­trer sur ce que je devais faire sur le court, c’est une vraie décep­tion » a déclaré la Tricolore qui a presque aban­donné les orga­ni­sa­teurs qui propo­se­ront donc ce dimanche un duel entre la Danoise Claura Tanson (139ème) face à la Suissesse Viktoria Golubic (130ème).…