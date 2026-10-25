Engagé à Lyon cette semaine, Flavio Cobolli a été battu en demi‐finales du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes par son ami Lorenzo Musetti, malgré quatre balles de match en sa faveur.

Néanmoins toujours très bien posi­tionné dans la course au Masters (5e à la Race), l’Italien le doit en partie à sa finale à Roland‐Garros, où il avait été battu en cinq sets par Alexander Zverev.

À Lyon, Cobolli est revenu au micro de l’ATP sur cette défaite : « Roland‐Garros a été un moment spécial. Je n’aurais jamais imaginé atteindre la finale de ce Grand Chelem. Mais quand on y est, on fait de son mieux pour remporter le titre. J’ai essayé, mais j’ai affronté un joueur excep­tionnel, qui le méri­tait davan­tage que moi à ce moment‐là. J’étais heureux à la fin du match. Aujourd’hui, quand je revois ce match, c’est très doulou­reux, mais cela reste un moment que je n’oublierai jamais. J’ai eu la chance de disputer ce match. »