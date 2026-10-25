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Flavio Cobolli : « Quand je revois ma finale à Roland‐Garros contre Alexander Zverev, c’est très doulou­reux, même s’il méri­tait davan­tage que moi »

Par
Baptiste Mulatier
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Engagé à Lyon cette semaine, Flavio Cobolli a été battu en demi‐finales du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes par son ami Lorenzo Musetti, malgré quatre balles de match en sa faveur.

Néanmoins toujours très bien posi­tionné dans la course au Masters (5e à la Race), l’Italien le doit en partie à sa finale à Roland‐Garros, où il avait été battu en cinq sets par Alexander Zverev.

À Lyon, Cobolli est revenu au micro de l’ATP sur cette défaite : « Roland‐Garros a été un moment spécial. Je n’aurais jamais imaginé atteindre la finale de ce Grand Chelem. Mais quand on y est, on fait de son mieux pour remporter le titre. J’ai essayé, mais j’ai affronté un joueur excep­tionnel, qui le méri­tait davan­tage que moi à ce moment‐là. J’étais heureux à la fin du match. Aujourd’hui, quand je revois ce match, c’est très doulou­reux, mais cela reste un moment que je n’oublierai jamais. J’ai eu la chance de disputer ce match. »

Publié le dimanche 25 octobre 2026 à 11:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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