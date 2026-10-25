Engagé à Lyon cette semaine, Flavio Cobolli a été battu en demi‐finales du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes par son ami Lorenzo Musetti, malgré quatre balles de match en sa faveur.
Néanmoins toujours très bien positionné dans la course au Masters (5e à la Race), l’Italien le doit en partie à sa finale à Roland‐Garros, où il avait été battu en cinq sets par Alexander Zverev.
À Lyon, Cobolli est revenu au micro de l’ATP sur cette défaite : « Roland‐Garros a été un moment spécial. Je n’aurais jamais imaginé atteindre la finale de ce Grand Chelem. Mais quand on y est, on fait de son mieux pour remporter le titre. J’ai essayé, mais j’ai affronté un joueur exceptionnel, qui le méritait davantage que moi à ce moment‐là. J’étais heureux à la fin du match. Aujourd’hui, quand je revois ce match, c’est très douloureux, mais cela reste un moment que je n’oublierai jamais. J’ai eu la chance de disputer ce match. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.