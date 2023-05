De passage devant la presse quelques minutes après sa défaite face à l’Argentin Pedro Cachin au premier tour de l’ATP 250 de Lyon, Gaël Monfils, qui peine vrai­ment à retrouver un niveau digne de ce nom depuis son retour de bles­sure en mars dernier, a quand même souligné quelques progrès dans son jeu, le tout à quelques jours seule­ment du début de Roland‐Garros.

« Je suis frustré. Il m’a manqué un peu de tout. Je dois mieux servir, mieux retourner, mieux jouer les points impor­tants… Je suis encore dans des mauvais choix tactiques, des mauvaises zones. Quand je me fais breaker (à 4–4 dans le troi­sième set), il y a de la préci­pi­ta­tion, je rate deux‐trois coups droits, je dois faire mieux. J’ai envie de gagner le point plus rapi­de­ment, mais je dois être plus solide, accepter de jouer croisé, et accepter le rallye au lieu de partir long de ligne et de lui donner le break. L’entraînement me rassure. Chaque jour, je fais des bonnes sessions, je me sens mieux, je me déplace mieux, j’ai un peu plus confiance en mes dépla­ce­ments. Au premier set, il y a des bonnes choses. Trois sets, c’est déjà mieux que de prendre deux sets. Mais on peut toujours mieux faire. »