Vainqueur de deux matchs de rang à Lyon pour la première fois depuis le mois de novembre 2011, Richard Gasquet s’est un peu rassuré physi­que­ment et sur son niveau de jeu à 10 jours du début de Roland Garros. Interrogé sur sa fin de carrière, le Biterrois de 34 ans (35 le 18 juin prochain) sait que la fin est proche mais préfère retenir le positif.

« Je n’ai pas l’in­ten­tion d’ar­rêter mais tout peut se passer. Tout est possible mais j’ai envie de jouer. Après, il ne faut pas oublier qu’il y en a un qui a 37 ans, l’autre 36 et l’autre 35. C’est déjà fabu­leux qu’on soit encore là (avec Jo‐Wilfried Tsonga et Gilles Simon, ndlr). Jamais je n’au­rais pensé qu’on serait encore tous là à cet âge‐là. Je suis déjà satis­fait de ce qu’on fait mais c’est clair que tout le monde se rapproche un peu plus de la fin, mais c’est naturel. On essaie de tirer le plus possible mais ça ne tardera pas c’est sûr. »