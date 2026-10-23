Deux Français seront donc au rendez‐vous des quarts de finale du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes ce vendredi.
En plus de Corentin Moutet, opposé à Tommy Paul dans le premier duel de la journée, Luca Van Assche, tombeur de la tête de série numéro 4 du tournoi, Valentin Vacherot, aura la lourde tâche d’affronter le joueur le plus impressionnant depuis le début de la semaine : Lorenzo Musetti.
Interrogé par nos soins en conférence de presse sur cette rencontre programmée en dernière rotation de la session de nuit, Luca, qui mène 1–0 face à l’Italien, a préféré relativiser cet avantage dans les confrontations.
« C’est un super joueur. En début d’année, il était à son meilleur classement (5e mondial) puis il a eu quelques petites blessures qui l’ont empêché de jouer en continu pendant la saison. Mais c’est un excellent joueur, très talentueux. Je l’avais affronté à l’Open d’Australie il y a quelques années (en 2024, au deuxième tour, victoire en cinq sets avec un 6–0 au dernier, ndlr). Il traversait une période, on va dire, délicate. Il allait avoir son premier enfant alors qu’il était très jeune. C’est un joueur qui est installé dans le très, très haut niveau depuis quelques années maintenant et c’est sur que ça va être un très bon match. »
Publié le vendredi 23 octobre 2026 à 09:09