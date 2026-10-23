Deux Français seront donc au rendez‐vous des quarts de finale du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes ce vendredi.

En plus de Corentin Moutet, opposé à Tommy Paul dans le premier duel de la journée, Luca Van Assche, tombeur de la tête de série numéro 4 du tournoi, Valentin Vacherot, aura la lourde tâche d’af­fronter le joueur le plus impres­sion­nant depuis le début de la semaine : Lorenzo Musetti.

Interrogé par nos soins en confé­rence de presse sur cette rencontre programmée en dernière rota­tion de la session de nuit, Luca, qui mène 1–0 face à l’Italien, a préféré rela­ti­viser cet avan­tage dans les confrontations.

« C’est un super joueur. En début d’année, il était à son meilleur clas­se­ment (5e mondial) puis il a eu quelques petites bles­sures qui l’ont empêché de jouer en continu pendant la saison. Mais c’est un excellent joueur, très talen­tueux. Je l’avais affronté à l’Open d’Australie il y a quelques années (en 2024, au deuxième tour, victoire en cinq sets avec un 6–0 au dernier, ndlr). Il traver­sait une période, on va dire, déli­cate. Il allait avoir son premier enfant alors qu’il était très jeune. C’est un joueur qui est installé dans le très, très haut niveau depuis quelques années main­te­nant et c’est sur que ça va être un très bon match. »