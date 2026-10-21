Ne comptez pas sur Kyrian Jacquet pour créer une polémique.
Né à Lyon, membre de la All In Academy, partie prenante du tournoi, et auteur de la plus belle saison de sa carrière, le local, trop juste pour intégrer directement le tableau principal du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, aurait très bien pu prétendre à une invitation de la part l’organisation.
Mais conscient de l’importance pour le tournoi d’avoir des grosses têtes d’affiche pour une première édition, l’actuel 85e mondial, sorti des qualifications et tombeur de Matteo Berrettini ce mardi soir au premier tour, a fait parler toute sa classe lorsqu’il a été titillé par le journal L’Équipe sur cette question potentiellement épineuse. Extrait.
Vous n’avez pas eu de wild‐card, pensiez‐vous la mériter ?
Quand on voit les têtes d’affiche, quand on voit la force du tableau, quand on voit à qui elles ont été attribuées (Fritz, Wawrinka, Kouamé) ou que ça devait être Gaël (Monfils), il n’y a aucune honte. C’est à moi de prouver aussi que j’ai le niveau pour la mériter. Je me suis qualifié, je suis allé montrer que j’avais le niveau pour battre ces joueurs.
Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 12:05