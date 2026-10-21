Ne comptez pas sur Kyrian Jacquet pour créer une polémique.

Né à Lyon, membre de la All In Academy, partie prenante du tournoi, et auteur de la plus belle saison de sa carrière, le local, trop juste pour inté­grer direc­te­ment le tableau prin­cipal du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, aurait très bien pu prétendre à une invi­ta­tion de la part l’organisation.

Mais conscient de l’im­por­tance pour le tournoi d’avoir des grosses têtes d’af­fiche pour une première édition, l’ac­tuel 85e mondial, sorti des quali­fi­ca­tions et tombeur de Matteo Berrettini ce mardi soir au premier tour, a fait parler toute sa classe lors­qu’il a été titillé par le journal L’Équipe sur cette ques­tion poten­tiel­le­ment épineuse. Extrait.

Vous n’avez pas eu de wild‐card, pensiez‐vous la mériter ?

Quand on voit les têtes d’af­fiche, quand on voit la force du tableau, quand on voit à qui elles ont été attri­buées (Fritz, Wawrinka, Kouamé) ou que ça devait être Gaël (Monfils), il n’y a aucune honte. C’est à moi de prouver aussi que j’ai le niveau pour la mériter. Je me suis qualifié, je suis allé montrer que j’avais le niveau pour battre ces joueurs.