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La grande classe et l’hu­mi­lité du Français Kyrian Jacquet après sa victoire contre Matteo Berrettini : « Il n’y a aucune honte. C’est à moi de prouver que j’ai le niveau pour mériter une invitation »

Par
Thomas S
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Open de Moselle 2025 - 06/11/2025 -

Ne comptez pas sur Kyrian Jacquet pour créer une polémique. 

Né à Lyon, membre de la All In Academy, partie prenante du tournoi, et auteur de la plus belle saison de sa carrière, le local, trop juste pour inté­grer direc­te­ment le tableau prin­cipal du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, aurait très bien pu prétendre à une invi­ta­tion de la part l’organisation.

Mais conscient de l’im­por­tance pour le tournoi d’avoir des grosses têtes d’af­fiche pour une première édition, l’ac­tuel 85e mondial, sorti des quali­fi­ca­tions et tombeur de Matteo Berrettini ce mardi soir au premier tour, a fait parler toute sa classe lors­qu’il a été titillé par le journal L’Équipe sur cette ques­tion poten­tiel­le­ment épineuse. Extrait. 

Vous n’avez pas eu de wild‐card, pensiez‐vous la mériter ?
Quand on voit les têtes d’af­fiche, quand on voit la force du tableau, quand on voit à qui elles ont été attri­buées (Fritz, Wawrinka, Kouamé) ou que ça devait être Gaël (Monfils), il n’y a aucune honte. C’est à moi de prouver aussi que j’ai le niveau pour la mériter. Je me suis qualifié, je suis allé montrer que j’avais le niveau pour battre ces joueurs.

Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 12:05

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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