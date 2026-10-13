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L’ATP 250 de Lyon frappe fort avec la venue d’un Top 10 mondial !

Par
Thomas S
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L’organisation du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes (du 18 au 25 octobre) a de la suite dans les idées.

Alors que l’une de leur tête d’af­fiche, Frances Tiafoe, a été contraint de déclarer forfait à cause d’une bles­sure à la jambe, l’Américain a été presque instan­ta­né­ment remplacé par un autre membre du Top 10 mondial : Flavio Cobolli.

Actuel 7e joueur mondial et fina­liste du dernier Roland‐Garros, l’Italien vient compléter un plateau de très haut niveau avec notam­ment deux de ses compa­triotes : Lorenzo Musetti et Matteo Berrettini. 

Un très joli coup de la part du tournoi qui ne perd clai­re­ment pas en qualité avec un joueur très agréable à voir jouer. 

Rendez‐vous à la LDLC Arena de Décines dans quelques jours où toute la rédac­tion de We Love Tennis sera mobi­lisée pour vous faire vivre ce nouveau tournoi dans les meilleures conditions. 

Publié le mardi 13 octobre 2026 à 18:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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