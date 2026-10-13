L’organisation du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes (du 18 au 25 octobre) a de la suite dans les idées.

Alors que l’une de leur tête d’af­fiche, Frances Tiafoe, a été contraint de déclarer forfait à cause d’une bles­sure à la jambe, l’Américain a été presque instan­ta­né­ment remplacé par un autre membre du Top 10 mondial : Flavio Cobolli.

Actuel 7e joueur mondial et fina­liste du dernier Roland‐Garros, l’Italien vient compléter un plateau de très haut niveau avec notam­ment deux de ses compa­triotes : Lorenzo Musetti et Matteo Berrettini.

Un très joli coup de la part du tournoi qui ne perd clai­re­ment pas en qualité avec un joueur très agréable à voir jouer.

Rendez‐vous à la LDLC Arena de Décines dans quelques jours où toute la rédac­tion de We Love Tennis sera mobi­lisée pour vous faire vivre ce nouveau tournoi dans les meilleures conditions.