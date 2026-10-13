L’organisation du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes (du 18 au 25 octobre) a de la suite dans les idées.
Alors que l’une de leur tête d’affiche, Frances Tiafoe, a été contraint de déclarer forfait à cause d’une blessure à la jambe, l’Américain a été presque instantanément remplacé par un autre membre du Top 10 mondial : Flavio Cobolli.
Actuel 7e joueur mondial et finaliste du dernier Roland‐Garros, l’Italien vient compléter un plateau de très haut niveau avec notamment deux de ses compatriotes : Lorenzo Musetti et Matteo Berrettini.
Un très joli coup de la part du tournoi qui ne perd clairement pas en qualité avec un joueur très agréable à voir jouer.
Rendez‐vous à la LDLC Arena de Décines dans quelques jours où toute la rédaction de We Love Tennis sera mobilisée pour vous faire vivre ce nouveau tournoi dans les meilleures conditions.
Publié le mardi 13 octobre 2026 à 18:08