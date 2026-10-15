Pour le retour du tennis de haut niveau à Lyon, l’or­ga­ni­sa­tion du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, dont la première édition aura lieu du 18 au 25 octobre, ne fait pas les choses à moitié.

Quelques heures après l’an­nonce de la venue d’un membre du Top 10 mondial en la personne de Flavio Cobolli, qui remplace Frances Tiafoe, blessé, c’est au tour de Taylor Fritz de compléter le magni­fique plateau lyonnais.

En perte de vitesse ces dernières semaines, l’Américain, toujours en course pour le Masters de Turin (12e à la Race), s’avance déjà comme l’un des grands favoris pour la victoire finale.

Sa présence confirme égale­ment que ce nouveau tournoi orga­nisé par Jo‐Wilfried Tsonga et Thierry Ascione a de grandes ambitions.