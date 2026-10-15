Pour le retour du tennis de haut niveau à Lyon, l’organisation du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, dont la première édition aura lieu du 18 au 25 octobre, ne fait pas les choses à moitié.
Quelques heures après l’annonce de la venue d’un membre du Top 10 mondial en la personne de Flavio Cobolli, qui remplace Frances Tiafoe, blessé, c’est au tour de Taylor Fritz de compléter le magnifique plateau lyonnais.
En perte de vitesse ces dernières semaines, l’Américain, toujours en course pour le Masters de Turin (12e à la Race), s’avance déjà comme l’un des grands favoris pour la victoire finale.
Sa présence confirme également que ce nouveau tournoi organisé par Jo‐Wilfried Tsonga et Thierry Ascione a de grandes ambitions.
Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 16:24