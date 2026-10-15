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Le nouveau gros coup de l’ATP 250 de Lyon

Par
Thomas S
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Pour le retour du tennis de haut niveau à Lyon, l’or­ga­ni­sa­tion du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, dont la première édition aura lieu du 18 au 25 octobre, ne fait pas les choses à moitié.

Quelques heures après l’an­nonce de la venue d’un membre du Top 10 mondial en la personne de Flavio Cobolli, qui remplace Frances Tiafoe, blessé, c’est au tour de Taylor Fritz de compléter le magni­fique plateau lyonnais. 

En perte de vitesse ces dernières semaines, l’Américain, toujours en course pour le Masters de Turin (12e à la Race), s’avance déjà comme l’un des grands favoris pour la victoire finale. 

Sa présence confirme égale­ment que ce nouveau tournoi orga­nisé par Jo‐Wilfried Tsonga et Thierry Ascione a de grandes ambitions. 

Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 16:24

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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