Alors qu’une invi­ta­tion, réservée à la Fédération Française de Tennis, restait encore à dévoiler, on connait désor­mais l’iden­tité du joueur qui aura le bonheur d’in­té­grer direc­te­ment le tableau prin­cipal du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes.

Il s’agit en effet du jeune espoir fran­çais, Moïse Kouamé, qui s’est notam­ment distingué lors de la dernière édition de Roland‐Garros en attei­gnant le 3e tour.

Une belle oppor­tu­nité pour le protégé de Richard Gasquet qui dispute actuel­le­ment le tournoi de Challenger de Roanne, à quelques kilo­mètres de la LDLC Arena, lieu de l’ATP 250 de Lyon.