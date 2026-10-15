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Moïse Kouamé, la belle surprise de l’ATP 250 de Lyon

Par
Thomas S
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Alors qu’une invi­ta­tion, réservée à la Fédération Française de Tennis, restait encore à dévoiler, on connait désor­mais l’iden­tité du joueur qui aura le bonheur d’in­té­grer direc­te­ment le tableau prin­cipal du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes.

Il s’agit en effet du jeune espoir fran­çais, Moïse Kouamé, qui s’est notam­ment distingué lors de la dernière édition de Roland‐Garros en attei­gnant le 3e tour. 

Une belle oppor­tu­nité pour le protégé de Richard Gasquet qui dispute actuel­le­ment le tournoi de Challenger de Roanne, à quelques kilo­mètres de la LDLC Arena, lieu de l’ATP 250 de Lyon. 

Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 19:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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