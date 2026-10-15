Alors qu’une invitation, réservée à la Fédération Française de Tennis, restait encore à dévoiler, on connait désormais l’identité du joueur qui aura le bonheur d’intégrer directement le tableau principal du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes.
Il s’agit en effet du jeune espoir français, Moïse Kouamé, qui s’est notamment distingué lors de la dernière édition de Roland‐Garros en atteignant le 3e tour.
Une belle opportunité pour le protégé de Richard Gasquet qui dispute actuellement le tournoi de Challenger de Roanne, à quelques kilomètres de la LDLC Arena, lieu de l’ATP 250 de Lyon.
Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 19:40