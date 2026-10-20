Alors qu’il n’avait plus joué depuis son abandon au premier tour de l’US Open le 1er septembre dernier, excepté une apparition inattendue sur l’Open de Caluire, près de Lyon, tournoi qu’il a d’ailleurs remporté, Corentin Moutet affrontait Ugo Humbert ce mardi pour l’un des chocs du premier tour sur le Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes.
Et comme souvent avec le Parisien, le spectacle a été au rendez‐vous.
Vainqueur en trois sets et pas moins de 3h21 de jeu (6−2, 6–7, 7–6) malgré les crampes, un massage au poignet et deux balles break sauvées d’affilée dans le septième jeu du dernier set, l’actuel 94e mondial, qui a cavalé tout le match derrière la ligne de fond, semblait encore sur la défensive lors de son passage en conférence de presse d’après match.
Interrogé pour la deuxième fois sur l’état de son poignet par un journaliste manifestement curieux et soucieux, Corentin lui a répondu de manière assez sèche, ce qui a donné lieu à un échange un peu houleux. Extrait.
Journaliste : Est‐ce que ton poignet est définitivement guéri ?
Corentin Moutet : Et vous, votre vue est‐elle définitivement défaillante ?
Journaliste : Je ne comprends pas ce que tu me dis.
Corentin Moutet : Parce que je n’en sais rien, je ne peux pas savoir. Qu’est‐ce que vous voulez que je vous dise ?
Journaliste : Moi, je suis plutôt rassuré pour toi. Je m’inquiète pour toi et tu te moques de moi.
Corentin Moutet : Je ne me moque pas, je m’inquiète pour vous aussi. Je ne sais pas quoi vous répondre. Est‐ce que c’est définitivement guéri ? Je n’en sais rien. Je m’inquiétais à l’US Open parce que j’avais mal, maintenant je n’ai plus mal. Je ne sais pas quoi vous répondre. J’espère que ça ira bien et que c’est définitivement guéri. C’est mon plus grand souhait, je fais tout pour. L’avenir nous le dira.
Publié le mardi 20 octobre 2026 à 19:58