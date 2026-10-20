Persécuté par les bles­sures depuis le début de la saison et notam­ment son fameux quart de finale à l’Open d’Australie contre Novak Djokovic où il avait dû aban­donner alors qu’il menait deux sets à zéro, Lorenzo Musetti faisait son entrée en lice ce lundi sur le Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, le nouvel ATP 250 de Lyon.

Et s’il s’est faci­le­ment imposé face à son compa­triote Matteo Arnaldi en déve­lop­pant un tennis de très haut niveau par séquence (6−1, 6–4, en 1h20), l’ac­tuel 26e joueur mondial n’a pas pu s’empêcher de se sentir désolé pour son ami.

« Ce n’est jamais facile d’af­fronter un ami et coéqui­pier. On se connaît depuis notre plus jeune âge. On a une excel­lente rela­tion. Ce n’est pas simple de se concen­trer unique­ment sur le match et de penser qu’on affronte non seule­ment un adver­saire, mais aussi un grand ami », a déclaré Musetti au micro de l’ATP avant d’évo­quer le dérou­le­ment du match et ses ambi­tions. « J’ai très bien commencé, j’avais de bonnes sensa­tions avec la balle, et je suis content de la façon dont j’ai géré le moment diffi­cile à la fin. Je n’ai pas beau­coup joué cette saison. J’ai traversé des moments diffi­ciles où j’ai dû me remettre en ques­tion et tout recom­mencer, donc chaque match compte, et je suis très heureux et fier de cette victoire. Maintenant, sur le terrain, j’es­saie de me concen­trer sur ce que j’ai à faire, de suivre le plan de jeu sans trop penser à autre chose. »