Persécuté par les blessures depuis le début de la saison et notamment son fameux quart de finale à l’Open d’Australie contre Novak Djokovic où il avait dû abandonner alors qu’il menait deux sets à zéro, Lorenzo Musetti faisait son entrée en lice ce lundi sur le Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, le nouvel ATP 250 de Lyon.
Et s’il s’est facilement imposé face à son compatriote Matteo Arnaldi en développant un tennis de très haut niveau par séquence (6−1, 6–4, en 1h20), l’actuel 26e joueur mondial n’a pas pu s’empêcher de se sentir désolé pour son ami.
« Ce n’est jamais facile d’affronter un ami et coéquipier. On se connaît depuis notre plus jeune âge. On a une excellente relation. Ce n’est pas simple de se concentrer uniquement sur le match et de penser qu’on affronte non seulement un adversaire, mais aussi un grand ami », a déclaré Musetti au micro de l’ATP avant d’évoquer le déroulement du match et ses ambitions. « J’ai très bien commencé, j’avais de bonnes sensations avec la balle, et je suis content de la façon dont j’ai géré le moment difficile à la fin. Je n’ai pas beaucoup joué cette saison. J’ai traversé des moments difficiles où j’ai dû me remettre en question et tout recommencer, donc chaque match compte, et je suis très heureux et fier de cette victoire. Maintenant, sur le terrain, j’essaie de me concentrer sur ce que j’ai à faire, de suivre le plan de jeu sans trop penser à autre chose. »
Publié le mardi 20 octobre 2026 à 14:14