La première édition du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes tient son vain­queur après la finale de ce dimanche. Et c’est un magni­fique premier lauréat en la personne de Lorenzo Musetti.

Tête de série numéro 6 du tournoi, l’Italien a réalisé un match de très haut niveau pour s’offrir l’actuel 14e mondial et ex‐top 5 mondial, Taylor Fritz : 6–3, 6–4, en 1h25.

MUSETTI’S MOMENT 🙌



The Italian defeats Fritz 6–3 6–4 to claim the Lyon trophy !#GrandPrixAuvergneRhoneAlpes pic.twitter.com/ncAXifGlVT — Tennis TV (@TennisTV) October 25, 2026

Impérial sur sa mise en jeu, notam­ment en deuxième balle (seule­ment 6 points perdus sur 19), l’actuel 26e mondial, vrai­ment pas épargné par les bles­sures cette saison, met fin, avec ce sacre, à quatre ans de disette et à une série de sept défaites d’affilée en finales.

Avec ce troi­sième titre en carrière, après Hambourg et Naples, Lorenzo prouve que lorsqu’il est en bonne santé, il fait partie des tous meilleurs joueurs de la planète.