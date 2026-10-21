Accueil ATP - Lyon Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes

Stan Wawrinka à l’in­ter­vie­weur après sa magni­fique victoire à Lyon : « Tu n’es pas obligé de le répéter à chaque question »

Par
Thomas S
-

Stan Wawrinka était de très bonne humeur après sa magni­fique victoire au premier tour du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes ce mercredi face à un jeune talent du circuit, l’Espagnol Martin Landaluce. 

De passage au micro de l’in­ter­viewer, Marc Maury, après la rencontre, le Suisse a été inter­rogé à deux reprises, en anglais et en fran­çais, au sujet de sa grande diffé­rence d’âge avec son adver­saire du jour (21 ans). Ce qui a donné lieu à une réponse pleine d’hu­mour de la part de Stan The Man. Extrait. 

Marc Maury : Tu as pu ressentir tout le soutien derrière toi aujourd’hui…
Stan Wawrinka : Oui, quel kiff de jouer en France, merci beau­coup. C’est la première fois que je joue à Lyon. L’organisation est excep­tion­nelle et je suis très heureux d’avoir eu cette invi­ta­tion qui me donne l’op­por­tu­nité de jouer une dernière fois en France. C’est incroyable d’avoir eu tant de soutien et je suis vrai­ment très heureux d’avoir gagné.
Marc Maury : Ce n’était pas simple face un très bon joueur, qui a été quart de fina­liste cette année sur les Masters 1000 de Miami et Rome, sachant que tu as égale­ment 20 ans de diffé­rence avec lui…
Stan Wawrinka : Tu n’es pas obligé de le répéter, pas à chaque ques­tion (rires). C’est sûr qu’à 41 ans, cela devient de plus en plus compliqué, c’est aussi la raison pour laquelle j’ar­rête à la fin de l’année. Mais j’es­saie de repousser mes limites au maximum et c’était aussi impor­tant pour moi de me sentir bien sur le terrain pour ces deux derniers tour­nois de ma carrière.

Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 18:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥