Stan Wawrinka était de très bonne humeur après sa magni­fique victoire au premier tour du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes ce mercredi face à un jeune talent du circuit, l’Espagnol Martin Landaluce.

De passage au micro de l’in­ter­viewer, Marc Maury, après la rencontre, le Suisse a été inter­rogé à deux reprises, en anglais et en fran­çais, au sujet de sa grande diffé­rence d’âge avec son adver­saire du jour (21 ans). Ce qui a donné lieu à une réponse pleine d’hu­mour de la part de Stan The Man. Extrait.

Marc Maury : Tu as pu ressentir tout le soutien derrière toi aujourd’hui…

Stan Wawrinka : Oui, quel kiff de jouer en France, merci beau­coup. C’est la première fois que je joue à Lyon. L’organisation est excep­tion­nelle et je suis très heureux d’avoir eu cette invi­ta­tion qui me donne l’op­por­tu­nité de jouer une dernière fois en France. C’est incroyable d’avoir eu tant de soutien et je suis vrai­ment très heureux d’avoir gagné.

Marc Maury : Ce n’était pas simple face un très bon joueur, qui a été quart de fina­liste cette année sur les Masters 1000 de Miami et Rome, sachant que tu as égale­ment 20 ans de diffé­rence avec lui…

Stan Wawrinka : Tu n’es pas obligé de le répéter, pas à chaque ques­tion (rires). C’est sûr qu’à 41 ans, cela devient de plus en plus compliqué, c’est aussi la raison pour laquelle j’ar­rête à la fin de l’année. Mais j’es­saie de repousser mes limites au maximum et c’était aussi impor­tant pour moi de me sentir bien sur le terrain pour ces deux derniers tour­nois de ma carrière.