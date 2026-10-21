Stan Wawrinka était de très bonne humeur après sa magnifique victoire au premier tour du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes ce mercredi face à un jeune talent du circuit, l’Espagnol Martin Landaluce.
De passage au micro de l’interviewer, Marc Maury, après la rencontre, le Suisse a été interrogé à deux reprises, en anglais et en français, au sujet de sa grande différence d’âge avec son adversaire du jour (21 ans). Ce qui a donné lieu à une réponse pleine d’humour de la part de Stan The Man. Extrait.
Marc Maury : Tu as pu ressentir tout le soutien derrière toi aujourd’hui…
Stan Wawrinka : Oui, quel kiff de jouer en France, merci beaucoup. C’est la première fois que je joue à Lyon. L’organisation est exceptionnelle et je suis très heureux d’avoir eu cette invitation qui me donne l’opportunité de jouer une dernière fois en France. C’est incroyable d’avoir eu tant de soutien et je suis vraiment très heureux d’avoir gagné.
Marc Maury : Ce n’était pas simple face un très bon joueur, qui a été quart de finaliste cette année sur les Masters 1000 de Miami et Rome, sachant que tu as également 20 ans de différence avec lui…
Stan Wawrinka : Tu n’es pas obligé de le répéter, pas à chaque question (rires). C’est sûr qu’à 41 ans, cela devient de plus en plus compliqué, c’est aussi la raison pour laquelle j’arrête à la fin de l’année. Mais j’essaie de repousser mes limites au maximum et c’était aussi important pour moi de me sentir bien sur le terrain pour ces deux derniers tournois de ma carrière.
Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 18:18