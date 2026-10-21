Crédit photo : Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes

Stan Wawrinka n’est pas venu pour faire de la figu­ra­tion à Lyon, pour l’avant dernier tournoi de son immense carrière, à quelques jours de faire ses grands adieux au tennis profes­sionnel, chez lui, à Bâle.

Loin d’être favori sur le papier face au jeune espa­gnol, Martin Landaluce, qui pour­rait être son fils (21 ans d’écart), le triple vain­queur en Grand Chelem, soutenu par tout le public, a rallier les huitièmes de finale de la première édition du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes dans une magni­fique ambiance : 6–3, 6–7(2), 7–6(5), après pas moins de 2h46 de jeu.

Wawrinka rolls back the years 🤩He defeats Landaluce 6–3 6–7 7–6 and advances in Lyon !#GrandPrixAuvergneRhoneAlpes https://t.co/LXK0kdKyO4 — Tennis TV (@TennisTV) October 21, 2026

S’il n’est plus aussi véloce que lors de ses belles années, « Stan The Man » s’est appuyé sur sa grande expé­rience ainsi que sur une qualité de service assez impres­sion­nante (84% de points remportés derrière sa première balle, 58% derrière la deuxième).

Une victoire ines­ti­mable pour l’ac­tuel 140e mondial qui prolonge le plaisir et sa magni­fique carrière avant une très belle affiche ce jeudi face à la tête de série numéro 1 du tournoi, Flavio Cobolli.