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Un Stan Wawrinka de gala donne encore la leçon à un jeune talent du circuit à Lyon

Par
Thomas S
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Crédit photo : Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes

Stan Wawrinka n’est pas venu pour faire de la figu­ra­tion à Lyon, pour l’avant dernier tournoi de son immense carrière, à quelques jours de faire ses grands adieux au tennis profes­sionnel, chez lui, à Bâle.

Loin d’être favori sur le papier face au jeune espa­gnol, Martin Landaluce, qui pour­rait être son fils (21 ans d’écart), le triple vain­queur en Grand Chelem, soutenu par tout le public, a rallier les huitièmes de finale de la première édition du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes dans une magni­fique ambiance : 6–3, 6–7(2), 7–6(5), après pas moins de 2h46 de jeu. 

S’il n’est plus aussi véloce que lors de ses belles années, « Stan The Man » s’est appuyé sur sa grande expé­rience ainsi que sur une qualité de service assez impres­sion­nante (84% de points remportés derrière sa première balle, 58% derrière la deuxième). 

Une victoire ines­ti­mable pour l’ac­tuel 140e mondial qui prolonge le plaisir et sa magni­fique carrière avant une très belle affiche ce jeudi face à la tête de série numéro 1 du tournoi, Flavio Cobolli. 

Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 17:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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