Crédit photo : Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes
Stan Wawrinka n’est pas venu pour faire de la figuration à Lyon, pour l’avant dernier tournoi de son immense carrière, à quelques jours de faire ses grands adieux au tennis professionnel, chez lui, à Bâle.
Loin d’être favori sur le papier face au jeune espagnol, Martin Landaluce, qui pourrait être son fils (21 ans d’écart), le triple vainqueur en Grand Chelem, soutenu par tout le public, a rallier les huitièmes de finale de la première édition du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes dans une magnifique ambiance : 6–3, 6–7(2), 7–6(5), après pas moins de 2h46 de jeu.
Wawrinka rolls back the years 🤩He defeats Landaluce 6–3 6–7 7–6 and advances in Lyon !#GrandPrixAuvergneRhoneAlpes https://t.co/LXK0kdKyO4— Tennis TV (@TennisTV) October 21, 2026
S’il n’est plus aussi véloce que lors de ses belles années, « Stan The Man » s’est appuyé sur sa grande expérience ainsi que sur une qualité de service assez impressionnante (84% de points remportés derrière sa première balle, 58% derrière la deuxième).
Une victoire inestimable pour l’actuel 140e mondial qui prolonge le plaisir et sa magnifique carrière avant une très belle affiche ce jeudi face à la tête de série numéro 1 du tournoi, Flavio Cobolli.
Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 17:17