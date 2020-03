Droits photos : Corinne Dubreuil

Dans les colonnes de L’Equipe, Jean-François Caujolle, co-organisateur de l’Open de Parc de Lyon qui se tient une semaine avant Roland-Garros, a expliqué le pourquoi de sa dernière communication au sujet du maintien du tournoi lyonnais : « S’il le faut, j’opterai sur le huis clos, pour que la saison ressemble un peu à quelque chose. On maintient l’acte d’achat des billets pour qui veut venir et on rembourse si le tournoi est annulé. Si on choisit de communiquer sur le maintien, c’est parce que la vie continue. »