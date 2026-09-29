Ce mardi a eu lieu, à l’Hôtel de Région de Lyon, la confé­rence de presse de présen­ta­tion de la première édition du Grand‐Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, qui aura lieu du 18 au 25 octobre à la LDLC Arena de Décines, en présence des acteurs prin­ci­paux : la région, la métro­pole et les organisateurs.

Un événe­ment que les équipes de We Love Tennis auront le plaisir de vous faire vivre de l’intérieur.

Dans le cadre de ce parte­na­riat avec ce nouveau tournoi de haut niveau, nous vous parta­geons l’un des extraits de notre entre­tien réalisé il y a quelques jours avec l’or­ga­ni­sa­teur et ambas­sa­deur de cet ATP 250, Jo‐Wilfried Tsonga, qui nous parle ici de la genèse du tournoi.

« L’idée du tournoi est venue assez natu­rel­le­ment. Nous avions au départ l’Open Parc, puis est arrivé le All In Country Club et la LDLC Arena. Le Palais des Sports de Marseille était devenu vétuste et répon­dait de moins en moins aux stan­dards de l’ATP. Pour nous, il était impor­tant de trouver un lieu qui nous permette de conti­nuer à faire grandir un tournoi fran­çais. Comme vous le savez, il reste désor­mais très peu de tour­nois fran­çais au plus haut niveau : Roland‐Garros, Bercy, Lyon et Montpellier. Il était donc impor­tant pour nous de trouver une salle permet­tant de conti­nuer à déve­lopper cet écosys­tème. Il se trouve que la LDLC Arena est située juste à côté du All In Country Club. Pour nous, c’était donc le lieu parfait. Nous allons prati­que­ment tripler la capa­cité d’ac­cueil du tournoi : à Marseille, nous pouvions accueillir un peu moins de 4 000 spec­ta­teurs, alors que nous allons désor­mais nous rappro­cher des 11 000 places. Nous sommes égale­ment investis dans la région Auvergne‐Rhône‐Alpes depuis quelque temps, donc c’était l’oc­ca­sion de créer un véri­table grand événe­ment ici. »