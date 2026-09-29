Ce mardi a eu lieu, à l’Hôtel de Région de Lyon, la conférence de presse de présentation de la première édition du Grand‐Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, qui aura lieu du 18 au 25 octobre à la LDLC Arena de Décines, en présence des acteurs principaux : la région, la métropole et les organisateurs.
Un événement que les équipes de We Love Tennis auront le plaisir de vous faire vivre de l’intérieur.
Dans le cadre de ce partenariat avec ce nouveau tournoi de haut niveau, nous vous partageons l’un des extraits de notre entretien réalisé il y a quelques jours avec l’organisateur et ambassadeur de cet ATP 250, Jo‐Wilfried Tsonga, qui nous parle ici de la genèse du tournoi.
« L’idée du tournoi est venue assez naturellement. Nous avions au départ l’Open Parc, puis est arrivé le All In Country Club et la LDLC Arena. Le Palais des Sports de Marseille était devenu vétuste et répondait de moins en moins aux standards de l’ATP. Pour nous, il était important de trouver un lieu qui nous permette de continuer à faire grandir un tournoi français. Comme vous le savez, il reste désormais très peu de tournois français au plus haut niveau : Roland‐Garros, Bercy, Lyon et Montpellier. Il était donc important pour nous de trouver une salle permettant de continuer à développer cet écosystème. Il se trouve que la LDLC Arena est située juste à côté du All In Country Club. Pour nous, c’était donc le lieu parfait. Nous allons pratiquement tripler la capacité d’accueil du tournoi : à Marseille, nous pouvions accueillir un peu moins de 4 000 spectateurs, alors que nous allons désormais nous rapprocher des 11 000 places. Nous sommes également investis dans la région Auvergne‐Rhône‐Alpes depuis quelque temps, donc c’était l’occasion de créer un véritable grand événement ici. »
Publié le mardi 29 septembre 2026 à 15:35