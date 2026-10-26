Lorenzo Musetti aura attendu 4 ans et encaissé sept défaites en finale avant de remporter un 3e titre en carrière.

Sur le réseau social X, la légende Boris Becker a fait passer un message à l’Italien, tombeur de Taylor Fritz dimanche en finale de l’Open Auvergne‐Rhône‐Alpes.

« Félicitations à Lorenzo Musetti pour avoir retrouvé sa forme après une année diffi­cile marquée par de nombreuses bles­sures… Forza Lore ! »

Congratulations to @Lorenzo1Musetti for coming back in form after tough year full of injuries…Forza Lore https://t.co/J0yFMsJmCd — Boris Becker (@TheBorisBecker) October 25, 2026

Une atten­tion qui devrait ravir Musetti !