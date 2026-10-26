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La réac­tion de Boris Becker après le titre tant attendu de Lorenzo Musetti

Par
Baptiste Mulatier
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Lorenzo Musetti aura attendu 4 ans et encaissé sept défaites en finale avant de remporter un 3e titre en carrière.

Sur le réseau social X, la légende Boris Becker a fait passer un message à l’Italien, tombeur de Taylor Fritz dimanche en finale de l’Open Auvergne‐Rhône‐Alpes.

« Félicitations à Lorenzo Musetti pour avoir retrouvé sa forme après une année diffi­cile marquée par de nombreuses bles­sures… Forza Lore ! »

Une atten­tion qui devrait ravir Musetti !

Publié le lundi 26 octobre 2026 à 10:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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