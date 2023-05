L’Open Parc Auvergne‐Rhône‐Alpes aurait bien pu frapper un énorme coup… Au micro de Radio Scoop, le direc­teur du tournoi Thierry Ascione a révélé que Rafael Nadal envi­sa­geait sérieu­se­ment de jouer l’ATP 250 de Lyon (20 au 27 mai) s’il avait parti­cipé à Roland‐Garros (du 28 mai au 11 juin).

« Pour être très trans­pa­rent, on était pas loin d’avoir Rafael Nadal. On était en contact avec son agent pendant quinze jours. Puis on a su récem­ment qu’il ne joue­rait pas à Roland‐Garros. Mais il aurait voulu venir ici pour préparer Roland‐Garros. Je n’ai pas commu­niqué par respect pour lui car il y a des enjeux bien plus impor­tants que l’Open Parc pour Rafael Nadal mais j’étais en contact avec l’agent et on rêvait tous de l’avoir. »

Quel dommage même si le tableau a tout de même fière allure encore cette année.