Alors que tout était prêt ce jeudi au Parc de la Tête d’Or pour le choc de ces quarts de finale sur l’ATP 250 de Lyon entre Félix Auger‐Aliassime, tête de série numéro une du tournoi, et Arthur Fils, 18 ans et grand espoir du tennis trico­lore, on a malheu­reu­se­ment appris que le Canadien venait de déclarer forfait après une douleur ressentie à l’épaule lors de son échauffement.

C’est donc une très mauvaise nouvelle pour l’ac­tuel 10e joueur mondial à quelques jours du début de Roland‐Garros dont le tirage au sort lui a réservé un premier tour face à Fabio Fognini.

Félix Auger‐Aliassime ne jouera pas contre Arthur Fils. Le Canadien a déclaré forfait pour le quart de finale

A suivre en vue de Roland.



Arthur Fils est donc qualifié en 1⁄2 et assuré d'entrer dans le top 100 ATP lundi prochain !

C’est en revanche une excel­lente nouvelle pour le Français Arthur Fils qui va disputer une troi­sième demi‐finale ATP cette saison après Montpellier et Marseille. Il sera opposé au vain­queur du match qui a lieu actuel­le­ment entre les Américains Tommy Paul et Brandon Nakashima.