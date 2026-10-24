Luca Van Assche avait de quoi être déçu après avoir rivalisé pendant près de 3h30 avec Lorenzo Musetti, en quarts de finale du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes.
Finalement battu alors qu’il avait un break d’avance dans la manche décisive, le Français a fait part d’une certaine d’amertume chez nos confrères de L’Équipe. Ce qui est bien logique étant donné le déroulement de la rencontre.
« C’est sûr que c’était un niveau de jeu très élevé tout au long du match, des deux côtés. Lui a fait un super match, il a montré pourquoi il a été cinquième mondial. Mais après, forcément, il y a la déception d’avoir perdu ce match, j’ai senti que j’ai eu les opportunités pour gagner, Ça se joue vraiment à très peu, surtout dans le premier set aussi, où j’ai beaucoup de balles de break, je pense que c’est moi qui ai quasiment toutes les occasions. Il s’en sort bien, il y a parfois des balles qui touchent de très peu la ligne, ce sont des choses qui arrivent. Il a mérité sa victoire, je pense que j’aurais pu la mériter aussi, il a été meilleur que moi sur la fin… Moi, j’ai réussi à mettre en place mon jeu, mon identité de jeu, sur une durée très longue, ce que je n’avais pas encore fait à ce niveau‐là. Ça montre que je suis sur le bon chemin, il faut que je continue comme ça. J’avais déjà joué une fois 3h56, mais c’était en Challenger, et ce n’est pas la même intensité… »
Publié le samedi 24 octobre 2026 à 12:34