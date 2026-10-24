Luca Van Assche avait de quoi être déçu après avoir riva­lisé pendant près de 3h30 avec Lorenzo Musetti, en quarts de finale du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes.

Finalement battu alors qu’il avait un break d’avance dans la manche déci­sive, le Français a fait part d’une certaine d’amer­tume chez nos confrères de L’Équipe. Ce qui est bien logique étant donné le dérou­le­ment de la rencontre.

« C’est sûr que c’était un niveau de jeu très élevé tout au long du match, des deux côtés. Lui a fait un super match, il a montré pour­quoi il a été cinquième mondial. Mais après, forcé­ment, il y a la décep­tion d’avoir perdu ce match, j’ai senti que j’ai eu les oppor­tu­nités pour gagner, Ça se joue vrai­ment à très peu, surtout dans le premier set aussi, où j’ai beau­coup de balles de break, je pense que c’est moi qui ai quasi­ment toutes les occa­sions. Il s’en sort bien, il y a parfois des balles qui touchent de très peu la ligne, ce sont des choses qui arrivent. Il a mérité sa victoire, je pense que j’au­rais pu la mériter aussi, il a été meilleur que moi sur la fin… Moi, j’ai réussi à mettre en place mon jeu, mon iden­tité de jeu, sur une durée très longue, ce que je n’avais pas encore fait à ce niveau‐là. Ça montre que je suis sur le bon chemin, il faut que je continue comme ça. J’avais déjà joué une fois 3h56, mais c’était en Challenger, et ce n’est pas la même intensité… »